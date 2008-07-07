Мартынова (Титова) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1963
Дата смерти07.07.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1963
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.06.1991
Сын: Мартынов Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Мартынов Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
25.05.2000
Дочь: Мартынова Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Мартынов Сергей Николаевич
Смерть
07.07.2008