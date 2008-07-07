Мартынова (Титова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынова (Титова) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1963

Дата смерти

07.07.2008

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1963

Отец: Титов Егор Егорович

Мать: Титова (Пеликуева) Любовь Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартынов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
09.06.1991

Сын: Мартынов Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Мартынов Сергей Николаевич

Рождение ребёнка
25.05.2000

Дочь: Мартынова Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Мартынов Сергей Николаевич

Смерть
07.07.2008

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