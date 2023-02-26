Лопухин Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопухин Евгений

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1943 г.р.
1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1943

Дочь: Косенкова Клавдия

Мать ребёнка: Лопухина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
18.07.1949

Сын: Лопухин Игорь

Мать ребёнка: Лопухина Мария Ивановна

Рождение ребёнка
30.06.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лопухина Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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