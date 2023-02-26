Лопухин Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1943
Дочь: Косенкова Клавдия
Мать ребёнка: Лопухина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
18.07.1949
Сын: Лопухин Игорь
Мать ребёнка: Лопухина Мария Ивановна
Рождение ребёнка
30.06.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лопухина Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно