Арисова Христина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.01.1919
Дочь: Радошнова (Арисова) Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Арисов Павел Никитович
Базарная Кеньша, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно