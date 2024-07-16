Арисова Христина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арисова Христина Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арисов Павел Никитович

Рождение ребёнка
14.01.1919

Дочь: Радошнова (Арисова) Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Арисов Павел Никитович

Базарная Кеньша, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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