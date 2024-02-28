Панова (Юткина) Наталья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1894
Муж: Панов Илья Антонович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Панова) Прасковья Ильинична
Отец ребёнка: Панов Илья Антонович
Рождение ребёнка
1899
Сын: Панов Андрей Ильич
Отец ребёнка: Панов Илья Антонович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: (Панова) Мария Ильинична
Отец ребёнка: Панов Илья Антонович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Панов Георгий Ильич
Отец ребёнка: Панов Илья Антонович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Панов) Пелагея Ильинична
Отец ребёнка: Панов Илья Антонович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Панова) Анна Ильинична
Отец ребёнка: Панов Илья Антонович
Смерть
1907
Причина смерти: от простуды