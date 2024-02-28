Панова (Юткина) Наталья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова (Юткина) Наталья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1907

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1894

Муж: Панов Илья Антонович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Панова) Прасковья Ильинична

Отец ребёнка: Панов Илья Антонович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Панов Андрей Ильич

Отец ребёнка: Панов Илья Антонович

Рождение ребёнка
1901

Дочь: (Панова) Мария Ильинична

Отец ребёнка: Панов Илья Антонович

Рождение ребёнка
1902

Сын: Панов Георгий Ильич

Отец ребёнка: Панов Илья Антонович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Панов) Пелагея Ильинична

Отец ребёнка: Панов Илья Антонович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Панова) Анна Ильинична

Отец ребёнка: Панов Илья Антонович

Смерть
1907
Причина смерти: от простуды

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