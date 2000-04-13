Комаров Вячеслав
Место рожденияНижний Новгород
Дата рождения13.04.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.2000
Отец: Комаров Андрей
Мать: Никитина Марина
Нижний Новгород
Образование
Между 2007 и 2011
школа 178 Нижнего Новгорода
начальное
Образование
Между 2011 и 2013
школа 167 Нижнего Новгорода
Образование
С 2013
школа 74 Нижнего Новгорода
среднее
Рождение ребёнка
2019
Дочь: Комарова Валерия Вячеславовна