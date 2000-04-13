Комаров Вячеслав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комаров Вячеслав

Место рождения

Нижний Новгород

Дата рождения

13.04.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.2000

Отец: Комаров Андрей

Мать: Никитина Марина

Нижний Новгород
Образование
Между 2007 и 2011
школа 178 Нижнего Новгорода
начальное
Образование
Между 2011 и 2013
школа 167 Нижнего Новгорода
Образование
С 2013
школа 74 Нижнего Новгорода
среднее
Рождение ребёнка
2019

Дочь: Комарова Валерия Вячеславовна

Мать ребёнка: не указана

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