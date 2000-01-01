Афимия Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Лешкин Михаил Петров
Отец ребёнка: Петр Александров
Рождение ребёнка
1828
Сын: Лешкин Осип Петров
Отец ребёнка: Петр Александров
Рождение ребёнка
1834
Сын: Лешкин Иван Петров
Отец ребёнка: Петр Александров
Рождение ребёнка
1837
Сын: Лешкин Филипп Петров
Отец ребёнка: Петр Александров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксинья Петровна
Отец ребёнка: Петр Александров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Александров
Смерть
Неизвестно