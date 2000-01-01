Афимия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афимия Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Лешкин Михаил Петров

Отец ребёнка: Петр Александров

Рождение ребёнка
1828

Сын: Лешкин Осип Петров

Отец ребёнка: Петр Александров

Рождение ребёнка
1834

Сын: Лешкин Иван Петров

Отец ребёнка: Петр Александров

Рождение ребёнка
1837

Сын: Лешкин Филипп Петров

Отец ребёнка: Петр Александров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксинья Петровна

Отец ребёнка: Петр Александров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Александров

Смерть
Неизвестно
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