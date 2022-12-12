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Никонов Иван Никонович

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Место рождения

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

28.09.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1883

Отец: Герасимов Никон Герасимович

Мать: Герасимова Надежда Демьяновна

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
29.10.1911

Дочь: Лисова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Алексей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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