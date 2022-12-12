Никонов Иван Никонович
Место рождения
Дата рождения28.09.1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1883
Рождение ребёнка
29.10.1911
Дочь: Лисова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно