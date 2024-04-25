Дрюкова (Яровая) Елена Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.05.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1879
Отец: Яровой Павел Петрович
Мать: Яровая Пелагея Осиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.12.1897
Сын: Дрюков Петр Ильич
Отец ребёнка: Дрюков Илья Андреевич
Рождение ребёнка
09.03.1900
Сын: Дрюков Василий Ильич
Отец ребёнка: Дрюков Илья Андреевич
Рождение ребёнка
08.08.1902
Сын: Дрюков Степан Ильич
Отец ребёнка: Дрюков Илья Андреевич
Рождение ребёнка
01.07.1904
Дочь: Дрюкова Анна Ильинична
Отец ребёнка: Дрюков Илья Андреевич
Рождение ребёнка
19.02.1907
Сын: Дрюков Федор Ильич
Отец ребёнка: Дрюков Илья Андреевич
Рождение ребёнка
1908
Сын: Дрюков Василий Ильич
Отец ребёнка: Дрюков Илья Андреевич
Рождение ребёнка
27.05.1910
Дочь: Дрюкова Александра Ильинична
Отец ребёнка: Дрюков Илья Андреевич
Рождение ребёнка
11.11.1912
Дочь: Дрюкова Анастасия Ильинична
Отец ребёнка: Дрюков Илья Андреевич
Рождение ребёнка
18.06.1915
Сын: Дрюков Федор Ильич
Отец ребёнка: Дрюков Илья Андреевич
Рождение ребёнка
18.03.1918
Сын: Дрюков Виктор Ильич
Отец ребёнка: Дрюков Илья Андреевич
Смерть
Неизвестно