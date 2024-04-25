Дрюкова (Яровая) Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрюкова (Яровая) Елена Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.05.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.05.1879

Отец: Яровой Павел Петрович

Мать: Яровая Пелагея Осиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрюков Илья Андреевич

Рождение ребёнка
31.12.1897

Сын: Дрюков Петр Ильич

Отец ребёнка: Дрюков Илья Андреевич

Рождение ребёнка
09.03.1900

Сын: Дрюков Василий Ильич

Отец ребёнка: Дрюков Илья Андреевич

Рождение ребёнка
08.08.1902

Сын: Дрюков Степан Ильич

Отец ребёнка: Дрюков Илья Андреевич

Рождение ребёнка
01.07.1904

Дочь: Дрюкова Анна Ильинична

Отец ребёнка: Дрюков Илья Андреевич

Рождение ребёнка
19.02.1907

Сын: Дрюков Федор Ильич

Отец ребёнка: Дрюков Илья Андреевич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Дрюков Василий Ильич

Отец ребёнка: Дрюков Илья Андреевич

Рождение ребёнка
27.05.1910

Дочь: Дрюкова Александра Ильинична

Отец ребёнка: Дрюков Илья Андреевич

Рождение ребёнка
11.11.1912

Дочь: Дрюкова Анастасия Ильинична

Отец ребёнка: Дрюков Илья Андреевич

Рождение ребёнка
18.06.1915

Сын: Дрюков Федор Ильич

Отец ребёнка: Дрюков Илья Андреевич

Рождение ребёнка
18.03.1918

Сын: Дрюков Виктор Ильич

Отец ребёнка: Дрюков Илья Андреевич

Смерть
Неизвестно

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