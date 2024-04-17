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Новожилова Елизавета Александровна

Место рождения

Побоище, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Побоище, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1865

Муж: Новожилов Иван Андреевич

Побоище, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Новожилова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Новожилов Иван Андреевич

Побоище, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Новожилова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Новожилов Иван Андреевич

Побоище, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1875

Сын: Новожилов Николай Иванович

Отец ребёнка: Новожилов Иван Андреевич

Побоище, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1879

Сын: Новожилов Александр Иванович

Отец ребёнка: Новожилов Иван Андреевич

Побоище, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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