Новожилова Елизавета Александровна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1865
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Новожилова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Новожилов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Новожилова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Новожилов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1875
Сын: Новожилов Николай Иванович
Отец ребёнка: Новожилов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1879
Сын: Новожилов Александр Иванович
Отец ребёнка: Новожилов Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно