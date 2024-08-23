Леонтьева Василиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
на 05.02.1834 г. 27 лет [1807] https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#738
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829 ст.
Отец ребёнка: Леонтьев Михаил Андреев
на 05.02.1834 г. 4 года [1830] https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#738
Смерть
Неизвестно