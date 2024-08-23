Леонтьева Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьева Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

на 05.02.1834 г. 27 лет [1807] https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#738
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Леонтьев Михаил Андреев

Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1829 ст.

Сын: Леонтьев Макар Михайлов

Отец ребёнка: Леонтьев Михаил Андреев

Житьево, Сямженский муниципальный район, Вологодская область
на 05.02.1834 г. 4 года [1830] https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/624433#738
Смерть
Неизвестно

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