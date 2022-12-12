Богомякова (Сабадаш) Людмила Яковлевна
Место рождения
Дата рождения07.11.1935
Дата смерти2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.03.1958
Дочь: Савченко Светлана Борисовна
Отец ребёнка: Богомяков Борис Васильевич
Дессау, ГДР
Рождение ребёнка
12.10.1960
Дочь: Богомякова Ирина Борисовна
Отец ребёнка: Богомяков Борис Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2005