Богомякова (Сабадаш) Людмила Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богомякова (Сабадаш) Людмила Яковлевна

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Место рождения

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область

Дата рождения

07.11.1935

Дата смерти

2005

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Рождение ребёнка
23.03.1958

Дочь: Савченко Светлана Борисовна

Отец ребёнка: Богомяков Борис Васильевич

Дессау, ГДР
Рождение ребёнка
12.10.1960

Дочь: Богомякова Ирина Борисовна

Отец ребёнка: Богомяков Борис Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богомяков Борис Васильевич

Смерть
2005
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