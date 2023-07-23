Паничева Параскева Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Паничева Параскева Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

30.08.1827

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1802

Муж: Паничев Тит Андреевич

Ояш, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Тарскова Екатерина Титовна

Отец ребёнка: Паничев Тит Андреевич

Балта, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1807

Сын: Паничев Диомид (Дометий) Титович

Отец ребёнка: Паничев Тит Андреевич

Балта, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Шубина Ирина Титовна

Отец ребёнка: Паничев Тит Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Паничев Захарий Титович

Отец ребёнка: Паничев Тит Андреевич

Верх-Балта, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
30.08.1827
Верх-Балта, Мошковский муниципальный район, Новосибирская область
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