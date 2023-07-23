Паничева Параскева Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти30.08.1827
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1802
Ояш, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Тарскова Екатерина Титовна
Отец ребёнка: Паничев Тит Андреевич
Рождение ребёнка
1807
Сын: Паничев Диомид (Дометий) Титович
Отец ребёнка: Паничев Тит Андреевич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Шубина Ирина Титовна
Отец ребёнка: Паничев Тит Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1822
Отец ребёнка: Паничев Тит Андреевич
Смерть
30.08.1827