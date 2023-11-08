Барабанов Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барабанов Федор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван Тихонович Барабанов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1855

Дочь: Барабанова Мария Федоровна

Мать ребёнка: Барабанова Прасковья Афанасьевна

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барабанов Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барабанова Прасковья Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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