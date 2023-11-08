Барабанов Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван Тихонович Барабанов
Рождение ребёнка
17.07.1855
Дочь: Барабанова Мария Федоровна
Мать ребёнка: Барабанова Прасковья Афанасьевна
Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно