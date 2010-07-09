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Порядин Константин Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.2010

Дочь: Порядина София Константиновна

Мать ребёнка: Порядина Инна Леонидовна

Рождение ребёнка
10.05.2012

Сын: Порядин Родион Константинович

Мать ребёнка: Порядина Инна Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Порядина Инна Леонидовна

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