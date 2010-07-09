Порядин Константин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.2010
Дочь: Порядина София Константиновна
Мать ребёнка: Порядина Инна Леонидовна
Рождение ребёнка
10.05.2012
Сын: Порядин Родион Константинович
Мать ребёнка: Порядина Инна Леонидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Порядина Инна Леонидовна