Weisse Johann Christian
Место рожденияTallinn, Tallinna linn, Harju County, Estonia
Дата рождения02.12.1790
Дата смерти1863
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1790
Отец: Weisse Johann Gottfried
Мать: Weisse Anna Rosina
Tallinn, Tallinna linn, Harju County, Estonia
Работа или профессия
Неизвестно
Lehrer an d. Kreisschule
Смерть
1863
Tallinn, Tallinna linn, Harju County, Estonia