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Weisse Johann Christian

Место рождения

Tallinn, Tallinna linn, Harju County, Estonia

Дата рождения

02.12.1790

Дата смерти

1863

Пол

Мужской

Отец

1750 г.р.

Мать

Около 1755 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1790

Отец: Weisse Johann Gottfried

Мать: Weisse Anna Rosina

Tallinn, Tallinna linn, Harju County, Estonia
Работа или профессия
Неизвестно
Lehrer an d. Kreisschule
Смерть
1863
Tallinn, Tallinna linn, Harju County, Estonia
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