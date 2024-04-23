Митьковская Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.12.2015
Дочь: Андриевская Ксения Дмитриевна
Отец ребёнка: Андриевский Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
21.02.2019
Дочь: Андриевская Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Андриевский Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
13.08.2021
Сын: Андреевский Максим Дмитриевич
Отец ребёнка: Андриевский Дмитрий Сергеевич