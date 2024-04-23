Митьковская Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митьковская Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Митьковский Александр Николаевич

Мать: Митьковская Галина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андриевский Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
21.12.2015

Дочь: Андриевская Ксения Дмитриевна

Отец ребёнка: Андриевский Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
21.02.2019

Дочь: Андриевская Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Андриевский Дмитрий Сергеевич

Рождение ребёнка
13.08.2021

Сын: Андреевский Максим Дмитриевич

Отец ребёнка: Андриевский Дмитрий Сергеевич

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