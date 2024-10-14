Рощин Яков Андреевич
мужской, родился Вычислено 1767
умер Неизвестно
ОтецРощин Андрей ВасильевичВычислено 1748 г.р.
МатьРощина Прасковья Федоровна1745 г.р.
Супруги
Рощина Стефанида ИвановнаВычислено 1769 г.р.
Дети
(Рощина) Васса ЯковлевнаВычислено 1788 г.р.
Рощин Василий ЯковлевичВычислено 1790 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1767
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1788
Дочь: (Рощина) Васса Яковлевна
Мать ребёнка: Рощина Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1790
Мать ребёнка: Рощина Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1792
Дочь: (Рощина) Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Рощина Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Рощина Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
1807
Дочь: (Рощина) Прасковья Яковлевна
Мать ребёнка: Рощина Стефанида Ивановна
Смерть
Неизвестно