Рощин Яков Андреевич Вычислено 1767 — найти родственников по фамилии на Familio

Рощин Яков Андреевич

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился Вычислено 1767

умер Неизвестно

Отец
Рощин Андрей ВасильевичВычислено 1748 г.р.
Мать
Рощина Прасковья Федоровна1745 г.р.
Супруги
Рощина Стефанида ИвановнаВычислено 1769 г.р.
Дети
(Рощина) Васса ЯковлевнаВычислено 1788 г.р.
Рощин Василий ЯковлевичВычислено 1790 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1767

Отец: Рощин Андрей Васильевич

Мать: Рощина Прасковья Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рощина Стефанида Ивановна

Рождение ребёнка
Вычислено 1788

Дочь: (Рощина) Васса Яковлевна

Мать ребёнка: Рощина Стефанида Ивановна

Рождение ребёнка
Вычислено 1790

Сын: Рощин Василий Яковлевич

Мать ребёнка: Рощина Стефанида Ивановна

Рождение ребёнка
Вычислено 1792

Дочь: (Рощина) Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Рощина Стефанида Ивановна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Рощин Федор Яковлевич

Мать ребёнка: Рощина Стефанида Ивановна

Рождение ребёнка
1807

Дочь: (Рощина) Прасковья Яковлевна

Мать ребёнка: Рощина Стефанида Ивановна

Смерть
Неизвестно

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