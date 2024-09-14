Елена Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1768 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

1772 год рождения получается по переписи 1816
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Антонов

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Матрена Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Антонов

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Савелий Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Антонов

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Семен Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Антонов

Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Кузнецов Дементий Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Антонов

Смерть
Неизвестно

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