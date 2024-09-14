Елена Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
1772 год рождения получается по переписи 1816
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Антонов
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Матрена Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Антонов
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Савелий Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Антонов
Рождение ребёнка
Около 1811
Сын: Семен Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Антонов
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Кузнецов Дементий Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Антонов
Смерть
Неизвестно