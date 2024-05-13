Суровикина Апраксинья 1773 — найти родственников по фамилии на Familio
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Суровикина Апраксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суровикин Акинфей Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Суровикина) Анисья Акинфеевна

Отец ребёнка: Суровикин Акинфей Васильевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Суровикин Семен Акинфеевич

Отец ребёнка: Суровикин Акинфей Васильевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Суровикина) Марфа Акинфеевна

Отец ребёнка: Суровикин Акинфей Васильевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Суровикин Герасим Акинфеевич

Отец ребёнка: Суровикин Акинфей Васильевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Суровикина) Настасья Акинфеевна

Отец ребёнка: Суровикин Акинфей Васильевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Суровикин Тимофей Акинфеевич

Отец ребёнка: Суровикин Акинфей Васильевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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