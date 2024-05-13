Суровикина Апраксинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Суровикина) Анисья Акинфеевна
Отец ребёнка: Суровикин Акинфей Васильевич
Рождение ребёнка
1797
Сын: Суровикин Семен Акинфеевич
Отец ребёнка: Суровикин Акинфей Васильевич
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Суровикина) Марфа Акинфеевна
Отец ребёнка: Суровикин Акинфей Васильевич
Рождение ребёнка
1805
Сын: Суровикин Герасим Акинфеевич
Отец ребёнка: Суровикин Акинфей Васильевич
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Суровикина) Настасья Акинфеевна
Отец ребёнка: Суровикин Акинфей Васильевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Суровикин Тимофей Акинфеевич
Отец ребёнка: Суровикин Акинфей Васильевич
Смерть
Неизвестно