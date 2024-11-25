Сергеева (Кинеева) Евдокия Семеновна
женский, родилась 11.01.1892, Российская империя
умерла 09.02.1979, г.Зарайск
ОтецКинеев Семен Андреев19.07.1852 г.р.
Мать(Никанорова) Евдокия Авдотья Никанороа1855 г.р.
Дети
Лукашевич (Сергеева) Александра Петровна18.04.1911 г.р.
Сергеев Василий Петрович21.03.1912 г.р.Показать еще 7
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Место
Комментарий
Рождение
11.01.1892
Российская империя
Рождение ребёнка
18.04.1911
Дочь: Лукашевич (Сергеева) Александра Петровна
Отец ребёнка: Сергеев Петр Филиппович
Российская империя
Рождение ребёнка
21.03.1912
Отец ребёнка: Сергеев Петр Филиппович
Российская империя
Рождение ребёнка
16.03.1913
Дочь: (Сергеева) Мария Петровна
Отец ребёнка: Сергеев Петр Филиппович
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Сергеев Петр Филиппович
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Сергеев Петр Филиппович
д.Алферьево
Рождение ребёнка
14.05.1924
Отец ребёнка: Сергеев Петр Филиппович
Рождение ребёнка
28.02.1926
Дочь: (Сергеева) Зоя Петровна
Отец ребёнка: Сергеев Петр Филиппович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: (Сергеева) Нина Петровна
Отец ребёнка: Сергеев Петр Филиппович
Алферьево, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
26.10.1931
Отец ребёнка: Сергеев Петр Филиппович
Смерть
09.02.1979
г.Зарайск
Похороны
Неизвестно
г.Зарайск