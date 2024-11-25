Сергеева (Кинеева) Евдокия Семеновна 11.01.1892 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Сергеева (Кинеева) Евдокия Семеновна

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

женский, родилась 11.01.1892, Российская империя

умерла 09.02.1979, г.Зарайск

Отец
Кинеев Семен Андреев19.07.1852 г.р.
Мать
(Никанорова) Евдокия Авдотья Никанороа1855 г.р.
Дети
Лукашевич (Сергеева) Александра Петровна18.04.1911 г.р.
Сергеев Василий Петрович21.03.1912 г.р.
Показать еще 7
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1892

Отец: Кинеев Семен Андреев

Мать: (Никанорова) Евдокия Авдотья Никанороа

Российская империя

Рождение ребёнка
18.04.1911

Дочь: Лукашевич (Сергеева) Александра Петровна

Отец ребёнка: Сергеев Петр Филиппович

Российская империя

Рождение ребёнка
21.03.1912

Сын: Сергеев Василий Петрович

Отец ребёнка: Сергеев Петр Филиппович

Российская империя

Рождение ребёнка
16.03.1913

Дочь: (Сергеева) Мария Петровна

Отец ребёнка: Сергеев Петр Филиппович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Сергеев Федор Петрович

Отец ребёнка: Сергеев Петр Филиппович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Сергеев Петр Петрович

Отец ребёнка: Сергеев Петр Филиппович

д.Алферьево

Рождение ребёнка
14.05.1924

Сын: Сергеев Леонид Петрович

Отец ребёнка: Сергеев Петр Филиппович

Рождение ребёнка
28.02.1926

Дочь: (Сергеева) Зоя Петровна

Отец ребёнка: Сергеев Петр Филиппович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: (Сергеева) Нина Петровна

Отец ребёнка: Сергеев Петр Филиппович

Алферьево, Зарайск, Московская область

Рождение ребёнка
26.10.1931

Сын: Сергеев Николай Петрович

Отец ребёнка: Сергеев Петр Филиппович

Смерть
09.02.1979
г.Зарайск

Похороны
Неизвестно
г.Зарайск

Мы используем куки для улучшения работы сайта.