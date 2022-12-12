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Иван Иванов

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Место рождения

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

1858

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Поликарпов Иван Поликарпов

Мать: Евдокия Федорова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.05.1840

Дочь: Лукерья Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Емельянова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Емельянова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Аграфена Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Емельянова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Феодосья Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Емельянова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Прасковья Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Емельянова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Емельянова

Смерть
1858
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