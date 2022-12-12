Иван Иванов
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Поликарпов Иван Поликарпов
Мать: Евдокия Федорова
Рождение ребёнка
03.05.1840
Дочь: Лукерья Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Емельянова
Рождение ребёнка
1845
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Емельянова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Аграфена Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Емельянова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Феодосья Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Емельянова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Прасковья Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Емельянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Емельянова
Смерть
1858