Маринина (Обрезкова) Нина
Место рожденияХлебишино деревня, кировский район
Дата рожденияОколо ?.10.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.10.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Хлебишино деревня, кировский район
Рождение ребёнка
Около 1964
Сын: Маринин Василий
Отец ребёнка: Маринин Владимир
деревня Панасюк Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маринин Владимир
щеткино дер, кировский район