Маринина (Обрезкова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маринина (Обрезкова) Нина

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Место рождения

Хлебишино деревня, кировский район

Дата рождения

Около ?.10.1938

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

Около 1964 г.р.

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.10.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Хлебишино деревня, кировский район
Рождение ребёнка
Около 1964

Сын: Маринин Василий

Отец ребёнка: Маринин Владимир

деревня Панасюк Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маринин Владимир

щеткино дер, кировский район
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