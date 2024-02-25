Кочергина Пелагея Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1873 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1873 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Крещение
26.04.1873 ст.
Владиславовка, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
Неизвестно