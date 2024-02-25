Кочергина Пелагея Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочергина Пелагея Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1873 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1873 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Крещение
26.04.1873 ст.
Владиславовка, Кировский муниципальный район, Республика Крым
Смерть
Неизвестно
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