Половникова (Штейникова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половникова (Штейникова) Анна Петровна

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Место рождения

Лопва, Юрлинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

15.02.1960

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1960

Отец: Штейников Петр

Мать: Штейникова Жанна

Лопва, Юрлинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
26.02.1985

Сын: Штейников Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: не указан

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
11.01.?

Дочь: Половникова Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Половников Алексей Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Половников Алексей Васильевич

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