Половникова (Штейникова) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения15.02.1960
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1960
Отец: Штейников Петр
Мать: Штейникова Жанна
Рождение ребёнка
26.02.1985
Сын: Штейников Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: не указан
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
11.01.?
Дочь: Половникова Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Половников Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно