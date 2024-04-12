Трошина (Карманова) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трошина (Карманова) Татьяна Алексеевна

Место рождения

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

07.10.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1958

Отец: Карманов Алексей Дмитриевич

Мать: Карманова Зинаида Васильевна

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
30.06.1979

Дочь: Афонюшкина Наталья Александровна

Отец ребёнка: Трошин Александр Михайлович

Рождение ребёнка
04.10.1980

Дочь: Морозова Марина Александровна

Отец ребёнка: Трошин Александр Михайлович

Рождение ребёнка
17.06.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Трошин Александр Михайлович

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
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