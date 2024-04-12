Трошина (Карманова) Татьяна Алексеевна
Место рождения
Дата рождения07.10.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1958
Рождение ребёнка
30.06.1979
Дочь: Афонюшкина Наталья Александровна
Отец ребёнка: Трошин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
04.10.1980
Дочь: Морозова Марина Александровна
Отец ребёнка: Трошин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
17.06.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Трошин Александр Михайлович