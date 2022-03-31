Татаринцев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1947
Дата смерти31.03.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татаринцева Наталья
Развод
Неизвестно
Жена: Татаринцев Клава
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татаринцев Клава
Рождение ребёнка
02.04.1964
Сын: Татаринцев Андрей Иванович
Мать ребёнка: Татаринцев Клава
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.06.1971
Дочь: Яцуненко (Татаринцева) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Татаринцев Клава
Рождение ребёнка
08.06.1982
Сын: Татаринцев Алексей Иванович
Мать ребёнка: Татаринцева Наталья
Рождение ребёнка
19.03.1983
Сын: Татаринцев Андрей Иванович
Мать ребёнка: Татаринцева Наталья
Смерть
31.03.2022