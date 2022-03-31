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Татаринцев Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1947

Дата смерти

31.03.2022

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1947

Отец: Татаринцев Иван Лаврентьевич

Мать: Татаринцева (Ивачёва) Нона Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татаринцева Наталья

Развод
Неизвестно

Жена: Татаринцев Клава

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татаринцев Клава

Рождение ребёнка
02.04.1964

Сын: Татаринцев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Татаринцев Клава

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
22.06.1971

Дочь: Яцуненко (Татаринцева) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Татаринцев Клава

Рождение ребёнка
08.06.1982

Сын: Татаринцев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Татаринцева Наталья

Рождение ребёнка
19.03.1983

Сын: Татаринцев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Татаринцева Наталья

Смерть
31.03.2022

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