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Милюшкин Андрей

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Место рождения

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

21.08.1904

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1904

Отец: Милюшкин Иван Спиридонович

Мать: Милюшкина Лукерья

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
29.10.1922

Жена: Милюшкина Александра

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1923

Сын: Милюшкин Иннокентий

Мать ребёнка: Милюшкина Александра

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Колегова Анна

Мать ребёнка: Милюшкина Александра

Рождение ребёнка
30.12.1926

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Милюшкина Александра

Рождение ребёнка
15.06.1928

Сын: Милюшкин Иван

Мать ребёнка: Милюшкина Александра

Тайна, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Даты рождения по док-ам 15.06.1928 07.07.1929 и 14.07.1928
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Милюшкина Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Петровна

Смерть
1973
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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