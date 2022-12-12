Милюшкин Андрей
Место рождения
Дата рождения21.08.1904
Дата смерти1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1904
Отец: Милюшкин Иван Спиридонович
Мать: Милюшкина Лукерья
Бракосочетание
29.10.1922
Жена: Милюшкина Александра
Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1923
Сын: Милюшкин Иннокентий
Мать ребёнка: Милюшкина Александра
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Колегова Анна
Мать ребёнка: Милюшкина Александра
Рождение ребёнка
30.12.1926
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Милюшкина Александра
Рождение ребёнка
15.06.1928
Сын: Милюшкин Иван
Мать ребёнка: Милюшкина Александра
Даты рождения по док-ам 15.06.1928 07.07.1929 и 14.07.1928
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Милюшкина Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Петровна
Смерть
1973
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край