Сальникова Пелагея Иванова(Фёдорова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1834
Отец ребёнка: Сальников Фёдор Петров
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Сальников Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Сальников Фёдор Петров
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Сальников Лазарь Фёдорович
Отец ребёнка: Сальников Фёдор Петров
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Сальников Роман Фёдорович
Отец ребёнка: Сальников Фёдор Петров
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Сальникова Матрёна Фёдоровна
Отец ребёнка: Сальников Фёдор Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно