Сальникова Пелагея Иванова(Фёдорова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сальникова Пелагея Иванова(Фёдорова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1812 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Сальников Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Сальников Фёдор Петров

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Сальников Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Сальников Фёдор Петров

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Сальников Лазарь Фёдорович

Отец ребёнка: Сальников Фёдор Петров

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Сальников Роман Фёдорович

Отец ребёнка: Сальников Фёдор Петров

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Сальникова Матрёна Фёдоровна

Отец ребёнка: Сальников Фёдор Петров

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сальников Фёдор Петров

Смерть
Неизвестно
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