Пилипенко (Тыщенко) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пилипенко (Тыщенко) Елена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1980 г.р.

Дети

2004 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.08.2004

Сын: Пилипенко Алексей

Отец ребёнка: Пилипенко Александр

Рождение ребёнка
17.01.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пилипенко Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пилипенко Александр

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