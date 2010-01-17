Пилипенко (Тыщенко) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.2004
Сын: Пилипенко Алексей
Отец ребёнка: Пилипенко Александр
Рождение ребёнка
17.01.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пилипенко Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пилипенко Александр