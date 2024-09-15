Черемисина Раиса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панькив Светлана Юрьевна
Отец ребёнка: Черемисин Юрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черемисина (Черемисина) Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Черемисин Юрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыпляева (Черемиисина) Ирина Юрьевна
Отец ребёнка: Черемисин Юрий Иванович
Рождение ребёнка
04.06.1972
Дочь: Ерёменко (Черемисина) Оксана Юрьевна
Отец ребёнка: Черемисин Юрий Иванович
Рождение ребёнка
26.03.1976
Сын: Черемисин Дмитрий Юрьевич
Отец ребёнка: Черемисин Юрий Иванович