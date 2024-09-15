Черемисина Раиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемисина Раиса Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черемисин Юрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панькив Светлана Юрьевна

Отец ребёнка: Черемисин Юрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черемисина (Черемисина) Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Черемисин Юрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цыпляева (Черемиисина) Ирина Юрьевна

Отец ребёнка: Черемисин Юрий Иванович

Рождение ребёнка
04.06.1972

Дочь: Ерёменко (Черемисина) Оксана Юрьевна

Отец ребёнка: Черемисин Юрий Иванович

Рождение ребёнка
26.03.1976

Сын: Черемисин Дмитрий Юрьевич

Отец ребёнка: Черемисин Юрий Иванович

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