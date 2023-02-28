Дерибин Егор Михайлович
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Дерибина Елизавета Григорьевна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Дерибина Наталья Егоровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно