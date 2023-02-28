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Дерибин Егор Михайлович

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Место рождения

Шаламово, Мишкинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Дерибин Михаил Андреевич

Мать: Дерибина Елизавета Григорьевна

Шаламово, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Дерибин Сидор Егорович

Мать ребёнка: Дерибина Елизавета Григорьевна

Шаламово, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Дерибин Василий Егорович

Мать ребёнка: не указана

Шаламово, Мишкинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Дерибин Зиновий Егорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Дерибина Наталья Егоровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дерибина Елизавета Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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