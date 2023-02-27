(Фисенко) Устинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фисенко Яков
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1821
Сын: Фисенко Григорей
Отец ребёнка: Фисенко Яков
Рождение ребёнка
1825
Сын: Фисенко Федор
Отец ребёнка: Фисенко Яков
Рождение ребёнка
1833
Сын: Фисенко Василей
Отец ребёнка: Фисенко Яков
Смерть
Неизвестно