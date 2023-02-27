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(Фисенко) Устинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фисенко Яков

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Фисенко Григорей

Отец ребёнка: Фисенко Яков

Рождение ребёнка
1825

Сын: Фисенко Федор

Отец ребёнка: Фисенко Яков

Рождение ребёнка
1833

Сын: Фисенко Василей

Отец ребёнка: Фисенко Яков

Смерть
Неизвестно

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