Чесноков Савва Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чесноков Савва Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

09.01.1902

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Честноков Семён

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.?.?

Дочь: Ульянов (Честноков) Александра Саввовна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
урядник
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Стольников (Честноков) Евдокия Саввовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
09.01.1902
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев

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