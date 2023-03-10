Чесноков Савва Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти09.01.1902
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Честноков Семён
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.?.?
Дочь: Ульянов (Честноков) Александра Саввовна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
урядник
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Стольников (Честноков) Евдокия Саввовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
09.01.1902
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев