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Пазухина Мария Александровна

Место рождения

дер. Селезнево Даниловский уезд Ярославская обл.

Дата рождения

27.07.1859

Дата смерти

16.06.1941

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1859

Отец: Кондратьев Александр

Мать: Кондратьева Козмина Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пазухин Василий Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
1880

Муж: Пазухин Михаил Игнатьевич

Рождение ребёнка
1881

Сын: Пазухин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Пазухин Михаил Игнатьевич

Рождение ребёнка
20.04.1891

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пазухин Михаил Игнатьевич

Смерть
16.06.1941

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