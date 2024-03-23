Пазухина Мария Александровна
Место рождениядер. Селезнево Даниловский уезд Ярославская обл.
Дата рождения27.07.1859
Дата смерти16.06.1941
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1859
Отец: Кондратьев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пазухин Василий Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
1880
Рождение ребёнка
1881
Сын: Пазухин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Пазухин Михаил Игнатьевич
Рождение ребёнка
20.04.1891
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пазухин Михаил Игнатьевич
Смерть
16.06.1941