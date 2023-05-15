Ерёмина Параскева Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ерёмин Яков Сергеев
Отец ребёнка: Ерёмин Сергей Мелентиев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неонила Сергеева
Отец ребёнка: Ерёмин Сергей Мелентиев
Борисово, Селищенская волость, Покровский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно