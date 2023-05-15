Ерёмина Параскева Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерёмина Параскева Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1841 г.р.

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерёмин Яков Сергеев

Отец ребёнка: Ерёмин Сергей Мелентиев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неонила Сергеева

Отец ребёнка: Ерёмин Сергей Мелентиев

Борисово, Селищенская волость, Покровский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерёмин Сергей Мелентиев

Смерть
Неизвестно
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