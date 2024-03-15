Тумысова (Завьялова) Лариса Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Тумысова) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Тумысов Иван Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тумысов Иван Никитич
Рождение ребёнка
24.08.1905
Дочь: (Тумысова) Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Тумысов Иван Никитич
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Тумысова) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Тумысов Иван Никитич
Рождение ребёнка
02.12.1913
Отец ребёнка: Тумысов Иван Никитич
Смерть
Неизвестно