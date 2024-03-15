Тумысова (Завьялова) Лариса Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тумысова (Завьялова) Лариса Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Тумысова) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Тумысов Иван Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тумысов Иван Никитич

Рождение ребёнка
24.08.1905

Дочь: (Тумысова) Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Тумысов Иван Никитич

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Тумысова) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Тумысов Иван Никитич

Рождение ребёнка
02.12.1913

Сын: Тумысов Николай Иванович

Отец ребёнка: Тумысов Иван Никитич

Смерть
Неизвестно

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