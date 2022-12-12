Рослякова Людмила Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рослякова Людмила Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1960

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1983

Сын: Гетьман Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Гетьман Сергей Максимович

Рождение ребёнка
08.06.1990

Дочь: Гетьман Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Гетьман Сергей Максимович

Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.03.1994

Дочь: Гетьман Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

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