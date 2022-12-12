Рослякова Людмила Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1983
Отец ребёнка: Гетьман Сергей Максимович
Рождение ребёнка
08.06.1990
Дочь: Гетьман Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Гетьман Сергей Максимович
Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.03.1994
Дочь: Гетьман Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: не указан