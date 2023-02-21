Лощенко Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лощенко Владимир Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лощенко Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Лощенко -Неженковская- Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лощенко Илья Владимирович

Мать ребёнка: Лощенко -Неженковская- Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Саяпина -Лощенко- Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Лощенко -Неженковская- Ирина Владимировна

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