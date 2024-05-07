Верещака Яков Леонтьевич 1856 — найти родственников по фамилии на Familio
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Верещака Яков Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верещака Семён Яковлевич

Мать ребёнка: Аксёненко Елизавета Тарасовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксёненко Елизавета Тарасовна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Верещака Трифон Яковлевич

Мать ребёнка: Аксёненко Елизавета Тарасовна

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Верещака Вера Яковлевна

Мать ребёнка: Аксёненко Елизавета Тарасовна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Верещака Соломония Яковлевна

Мать ребёнка: Аксёненко Елизавета Тарасовна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Верещака Тимофей Яковлевич

Мать ребёнка: Аксёненко Елизавета Тарасовна

Смерть
Неизвестно

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