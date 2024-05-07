Верещака Яков Леонтьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Аксёненко Елизавета Тарасовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1880
Сын: Верещака Трифон Яковлевич
Мать ребёнка: Аксёненко Елизавета Тарасовна
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Верещака Вера Яковлевна
Мать ребёнка: Аксёненко Елизавета Тарасовна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Верещака Соломония Яковлевна
Мать ребёнка: Аксёненко Елизавета Тарасовна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Верещака Тимофей Яковлевич
Мать ребёнка: Аксёненко Елизавета Тарасовна
Смерть
Неизвестно