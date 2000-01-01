Asratian Арусяк Татевосовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиAsratian Арусяк Татевосовна

Asratian Арусяк Татевосовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Asratian Сурен

Steponavan
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Asratian Сурен

Yerevan, Armenien
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Asratian Сурен

Смерть
Неизвестно
Yerevan, Armenien
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close