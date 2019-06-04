Сеньковская Зинаида Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Яковлева Евгения Владимировна
Отец ребёнка: Сеньковский Владимир Павлович
Рождение ребёнка
25.07.1937
Сын: Сеньковский Вячеслав Владимирович
Отец ребёнка: Сеньковский Владимир Павлович
Рождение ребёнка
1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сеньковский Владимир Павлович
Смерть
Неизвестно