Сеньковская Зинаида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сеньковская Зинаида Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Яковлева Евгения Владимировна

Отец ребёнка: Сеньковский Владимир Павлович

Рождение ребёнка
25.07.1937

Сын: Сеньковский Вячеслав Владимирович

Отец ребёнка: Сеньковский Владимир Павлович

Рождение ребёнка
1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сеньковский Владимир Павлович

Смерть
Неизвестно
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