Ёрхова (Зенина) Ксения Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1900
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зенин Гаврила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ёрхов Михаил Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1900
Рождение ребёнка
23.11.1918
Сын: Ёрхов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Ёрхов Михаил Митрофанович
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Ёрхов Михаил Митрофанович
Рождение ребёнка
20.05.1939
Дочь: Артемьева (Ёрхова) Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Ёрхов Михаил Митрофанович