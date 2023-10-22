Ёрхова (Зенина) Ксения Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ёрхова (Зенина) Ксения Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1900

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зенин Гаврила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ёрхов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Ёрхов Михаил Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ёрхов Михаил Митрофанович

Смерть
1900
Рождение ребёнка
23.11.1918

Сын: Ёрхов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Ёрхов Михаил Митрофанович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Ёрхов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Ёрхов Михаил Митрофанович

Рождение ребёнка
20.05.1939

Дочь: Артемьева (Ёрхова) Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Ёрхов Михаил Митрофанович

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