Косолапов Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косолапов Виталий

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1900 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Косолапов Иван Петрович

Мать: Казакова Прасковья

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.05.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косолапова Валентина Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.11.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Косолапова Валентина Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косолапова Валентина Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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