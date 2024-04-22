Косолапов Виталий
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Косолапов Иван Петрович
Мать: Казакова Прасковья
Рождение ребёнка
12.05.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Косолапова Валентина Фёдоровна
Рождение ребёнка
19.11.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Косолапова Валентина Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно