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Караулов Юрий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1939

Отец: Караулов Григорий

Мать: Тархова Мария Егоровна

Рождение ребёнка
06.12.1959

Дочь: Прасолова (Караулова) Марина Юрьевна

Мать ребёнка: Караулова (Мордовина) Валентина Сергеевна

Рождение ребёнка
21.08.1964

Дочь: Иванова Ольга Юрьевна

Мать ребёнка: Караулова (Мордовина) Валентина Сергеевна

Смерть
Неизвестно

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