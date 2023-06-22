Караулов Юрий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1939
Отец: Караулов Григорий
Мать: Тархова Мария Егоровна
Рождение ребёнка
06.12.1959
Дочь: Прасолова (Караулова) Марина Юрьевна
Мать ребёнка: Караулова (Мордовина) Валентина Сергеевна
Рождение ребёнка
21.08.1964
Дочь: Иванова Ольга Юрьевна
Мать ребёнка: Караулова (Мордовина) Валентина Сергеевна
Смерть
Неизвестно