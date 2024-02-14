Вафина (Миннизянова) Марзия
Место рожденияБольшое Мереткозино (Старо- Барышевской) Богородской волости Тетюшского уезда Казанской Губернии
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Абдрафиков Миннизян
Мать: (Мухамадеева) Мафтуха
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вафин Исхак
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вафин Исхак
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вафин Исхак
Работа или профессия
Неизвестно
Работала санитаркой 12 лет в медпункте и вышла оттуда на пенсию, среди народа ее называли «колхоз анасы» (мама колхоза), кроме нее работали в медпункте фельдшер, акушерка, медсестра. Участковые врачи ... Показать все
Рождение ребёнка
1934
Сын: Исхаков Ислам
Отец ребёнка: Вафин Исхак
Смерть
Неизвестно