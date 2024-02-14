Вафина (Миннизянова) Марзия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вафина (Миннизянова) Марзия

Место рождения

Большое Мереткозино (Старо- Барышевской) Богородской волости Тетюшского уезда Казанской Губернии

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1855 г.р.

Мать

1871 г.р.

Муж

1909 г.р.

Дети

1934 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Абдрафиков Миннизян

Мать: (Мухамадеева) Мафтуха

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вафин Исхак

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вафин Исхак

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вафин Исхак

Работа или профессия
Неизвестно
Работала санитаркой 12 лет в медпункте и вышла оттуда на пенсию, среди народа ее называли «колхоз анасы» (мама колхоза), кроме нее работали в медпункте фельдшер, акушерка, медсестра. Участковые врачи ... Показать все
Рождение ребёнка
1934

Сын: Исхаков Ислам

Отец ребёнка: Вафин Исхак

Смерть
Неизвестно

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