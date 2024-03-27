Курлаева (Маркова) Анна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурлаева (Маркова) Анна Трофимовна

Курлаева (Маркова) Анна Трофимовна

Место рождения

Оренбургская область, Октябрьский район, хутор Дикарев

Дата рождения

17.08.1920

Дата смерти

14.01.1993

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

1919 г.р.

Дети

1947 г.р.
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Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
17.08.1920

Отец: Марков Трофим Ильич

Мать: Маркова Агафья Григорьевна

Оренбургская область, Октябрьский район, хутор Дикарев
Бракосочетание
1946

Муж: Курлаев Павел Матвеевич

Оренбургская область, Октябрьский район, хутор Дикарев
Рождение ребёнка
04.06.1947

Дочь: Бондарчук Мария Павловна

Отец ребёнка: Курлаев Павел Матвеевич

х. Дикарев Октябрьский р-н Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.12.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курлаев Павел Матвеевич

х. Дикарев Октябрьский р-н Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курлаев Павел Матвеевич

х.Дикарев Октябрьского р-на Оренбургской области
Рождение ребёнка
20.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курлаев Павел Матвеевич

х.Дикарев Октябрьского р-на Оренбургской области
Смерть
14.01.1993
г. Оренбург
Похороны
Неизвестно
Оренбург
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