Курлаева (Маркова) Анна Трофимовна
Место рожденияОренбургская область, Октябрьский район, хутор Дикарев
Дата рождения17.08.1920
Дата смерти14.01.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1920
Отец: Марков Трофим Ильич
Оренбургская область, Октябрьский район, хутор Дикарев
Бракосочетание
1946
Оренбургская область, Октябрьский район, хутор Дикарев
Рождение ребёнка
04.06.1947
Дочь: Бондарчук Мария Павловна
Отец ребёнка: Курлаев Павел Матвеевич
х. Дикарев Октябрьский р-н Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.12.1948
х. Дикарев Октябрьский р-н Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.07.1951
х.Дикарев Октябрьского р-на Оренбургской области
Рождение ребёнка
20.07.1953
х.Дикарев Октябрьского р-на Оренбургской области
Смерть
14.01.1993
г. Оренбург
Похороны
Неизвестно
Оренбург