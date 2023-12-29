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Философов Яков Васильев

Место рождения

Vladimir, Vladimir Oblast Russia

Дата рождения

1754

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Философов Василий Семенов

Мать: Философова Анна Петрова

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.02.1781

Дочь: (Философова) Евдокия Яковлева

Мать ребёнка: Философова Ирина Андреева

Рождение ребёнка
1782

Сын: Философов Алексей Яковлев

Мать ребёнка: Философова Ирина Андреева

Рождение ребёнка
08.01.1785

Сын: Философов Павел Яковлев

Мать ребёнка: Философова Ирина Андреева

Рождение ребёнка
07.06.1789

Дочь: (Философова) Марья Яковлева

Мать ребёнка: Философова Ирина Андреева

Рождение ребёнка
1791

Сын: Философов Петр Яковлев

Мать ребёнка: Философова Ирина Андреева

Рождение ребёнка
1795

Сын: Философов Глеб? Яковлев

Мать ребёнка: Философова Авдотья Иванова

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