Философов Яков Васильев
Место рожденияVladimir, Vladimir Oblast Russia
Дата рождения1754
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Философов Василий Семенов
Мать: Философова Анна Петрова
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.02.1781
Дочь: (Философова) Евдокия Яковлева
Мать ребёнка: Философова Ирина Андреева
Рождение ребёнка
1782
Сын: Философов Алексей Яковлев
Мать ребёнка: Философова Ирина Андреева
Рождение ребёнка
08.01.1785
Мать ребёнка: Философова Ирина Андреева
Рождение ребёнка
07.06.1789
Дочь: (Философова) Марья Яковлева
Мать ребёнка: Философова Ирина Андреева
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Философова Ирина Андреева
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Философова Авдотья Иванова