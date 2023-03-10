Ирина Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Захар Никитин
Отец ребёнка: Никита Сидоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Никитин
Отец ребёнка: Никита Сидоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей Никитин
Отец ребёнка: Никита Сидоров
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр Никитин
Отец ребёнка: Никита Сидоров
Смерть
Неизвестно