Ирина Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захар Никитин

Отец ребёнка: Никита Сидоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Никитин

Отец ребёнка: Никита Сидоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей Никитин

Отец ребёнка: Никита Сидоров

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр Никитин

Отец ребёнка: Никита Сидоров

Смерть
Неизвестно
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