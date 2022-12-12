Ямщикова (Остроумова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ямщикова (Остроумова) Анна Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1915 ст.

Дата смерти

11.03.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1915 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Старокороткино, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Смерть
11.03.1987
Томск, город Томск, Томская область
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