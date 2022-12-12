Ямщикова (Остроумова) Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1915 ст.
Дата смерти11.03.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1915 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.09.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Старокороткино, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Смерть
11.03.1987
Томск, город Томск, Томская область