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Хворостина (Бабак) Прасковья Григорьевна

Место рождения

Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

22.06.1908

Дата смерти

27.05.1984

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1908

Отец: Бабак Григорий Прокофиевич

Мать: Бабак Пелагея Васильевна

Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хворостина Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
06.02.1926

Сын: Хворостина Георгий Иванович

Отец ребёнка: Хворостина Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
06.01.1928

Сын: Хворостина Петр Иванович

Отец ребёнка: Хворостина Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
07.10.1929

Сын: Хворостина Иван Иванович

Отец ребёнка: Хворостина Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
03.06.1941

Дочь: Хворостина Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Хворостина Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
21.06.1946

Сын: Хворостина Николай Иванович

Отец ребёнка: Хворостина Иван Григорьевич

Смерть
27.05.1984
Кореновск, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край

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