Хворостина (Бабак) Прасковья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения22.06.1908
Дата смерти27.05.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1908
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.1926
Сын: Хворостина Георгий Иванович
Отец ребёнка: Хворостина Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
06.01.1928
Отец ребёнка: Хворостина Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
07.10.1929
Отец ребёнка: Хворостина Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
03.06.1941
Дочь: Хворостина Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Хворостина Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
21.06.1946
Сын: Хворостина Николай Иванович
Отец ребёнка: Хворостина Иван Григорьевич
Смерть
27.05.1984